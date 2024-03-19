Глава МИД Украины запланировал визит в Индию в марте

The Hindu: глава МИД Украины Кулеба в марте намерен посетить Индию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запланировал визит в Индию и намерен посетить Нью-Дели до конца марта. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает издание The Hindu.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, как ожидается, посетит Индию в конце этого месяца, подтвердил дипломатический источник. Об этом стало известно через несколько дней после того, как советник по национальной безопасности [Индии] Аджит Довал провел телефонный разговор [с главой офиса президента Украины] Андреем Ермаком», — говорится в публикации.

В издании отметили, что поездка главы дипломатического ведомства станет первым официальным визитом высокопоставленного украинского лица в Индию с начала конфликта на Украине.

О готовности Нью-Дели к косвенному участию в конфликте на Украине стало известно в конце февраля. Тогда журналисты Spiegel уличили правительство ФРГ в проведении с Индией тайных переговоров о закупке боеприпасов для Киева.