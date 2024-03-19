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14:53, 19 марта 2024Мир

Глава Минобороны ФРГ анонсировал пакет военной помощи Украине

Глава Минобороны ФРГ Писториус анонсировал пакет помощи Украине в 500 млн евро
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине объемом в 500 миллионов евро. Об этом пишет агентство Reuters.

«Объявляем поставку 100 тысяч артиллерийских боеприпасов 155 мм для Украины. Поставки начинаются в этом году», — рассказал глава оборонного ведомства.

Писториус также добавил, что сейчас у него нет доверия к США в возможностях оказать военную помощь Украине. При этом он подчеркнул, что Берлин не собирается направлять свои войска на территорию Германии в нынешней ситуации.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил закупать Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие за счет 90 процентов доходов от активов России. Остальные 10 процентов он предлагает перераспределить в бюджет ЕС. Данную идею он представит накануне саммитов лидеров сообщества.

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      Максим Габриелян
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