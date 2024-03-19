Хабенский рассказал о прилетевшем в него от покойного Табакова бумеранге

Хабенский рассказал, что к нему «прилетел бумеранг» на посту худрука театра

Российский актер и худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал о прилетевшем в него от покойного народного артиста СССР Олега Табакова бумеранге. Его цитирует «Пятый канал».

Актер поделился, что в настоящее время труппа его театра состоит из111 человек. По словам Хабенского, у каждого из них свои амбиции, желания и проблемы, с которыми они обращаются к худруку. «В десятикратном размере ко мне прилетает бумеранг, который в свое время я позволял себе по отношению к Олегу Павловичу Табакову. Когда я приходил и говорил: "Мне это неинтересно. Я здесь снимаюсь в кино, здесь хорошо, эти роли я не играю, потому что я не играл их еще в Питере, почему я в Москве должен?"» — рассказал он.

Артист также признался, что всегда был достаточно сложным человеком. «Я вспоминаю Олега Павловича, который сидел, внутри улыбался, глядя на меня. Я не понимал эту улыбку. Сейчас я ее прекрасно понимаю», — заключил он.

Ранее Константин Хабенский заявил, что в 125-летний юбилей театра получил поздравление из космоса.