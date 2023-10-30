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19:07, 30 октября 2023Культура

Константин Хабенский получил поздравление из космоса

Космонавты поздравили худрука МХТ Константина Хабенского с юбилеем театра

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский актер и худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что в 125-летний юбилей театра получил поздравление из космоса. Его слова приводит издание «7 дней».

«Сегодняшний МХТ находится в поисках тем, он перегружен работой, и это здорово. Мы занимаемся хулиганством, но со смыслом и с человеческим содержанием... Набрались наглости создавать новые традиции: учредили премию Художественного театра, сотрудничаем с Роскосмосом — сегодня космонавты поздравили нас с орбиты», — поделился Хабенский перед премьерой постановки «9 ряд. 10, 11 место», созданной к юбилею учреждения культуры.

Отмечается, что действие спектакля разворачивается как на сцене, так и в зрительном зале МХТ. Ведущие роли исполнили актеры Станислав Любшин и Наталья Тенякова, которые сыграли влюбленную пару.

Ранее Константин Хабенский рассказал о том, когда планирует вернуться в большой кинематограф. По словам народного артиста России, он хочет возобновить съемки в проектах в 2024 году.

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      Сергей Равин
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