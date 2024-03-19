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15:16, 19 марта 2024Бывший СССР

В США заявили о невозможности замены истощенных сил ПВО на Украине

MWM: заменить истощенные запасы Patriot и С-300 на Украине почти невозможно

Фото: Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Globallookpress.com

Истощение средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразится на стратегическом соотношении сил в зоне конфликта. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на украинские официальные лица.

Журналисты напомнили о потере ВСУ в начале марта ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300 в Донецкой народной республике. Отмечается, что после этого украинские позиции на передовой стали еще более уязвимыми.

«Заменить Patriot чрезвычайно сложно, а С-300 — почти невозможно. (...) Нехватка ПВО за пределами линии фронта может иметь разрушительные последствия для способности Украины поддерживать свои населенные пункты», — говорится в материале MWM о запасах ракет для ПВО.

Ранее стало известно о критической нехватке ракет для систем ПВО у ВСУ. Как отмечал британский эксперт Александр Меркурис, уже к концу текущего месяца Киев будет вынужден экономить их, что грозит неспособностью отражать массированные российские удары.

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      Екатерина Грищенко
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