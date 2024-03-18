В Великобритании сообщили о скором истощении ПВО Украины

Аналитик Меркурис: после истощения ПВО Украина не сможет отражать массовые удары

Из-за скорого истощения системы противовоздушной обороны (ПВО) Украина может потерять способность отражать массированные российские удары. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Запасы ракет для систем ПВО Украины начинают падать до критического уровня. К концу марта они будут вынуждены экономить боеприпасы, что позволит россиянам наносить все больше и больше ударов ракетами и дронами, и Украина уже не сможет что-либо противопоставить этому», — сообщил аналитик.

Ранее стало известно, что позиции Украины ослабли после потери зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300, уничтоженных в ДНР российскими ракетными ударами.

