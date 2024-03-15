Ослаблению позиций ВСУ в Донбассе нашли объяснение

MWM: позиции ВСУ в Донбассе ослабли из-за потери ПВО после удара «Искандера»

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе ослабли из-за потери зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300 в районе города Покровск. Такое объяснение нашли журналисты издания Military Watch Magazine (MWM), по данным которого, это произошло после ударов «Искандер-М».

«Обе системы были уничтожены 8 марта высокоточными ударами российских баллистических ракетных комплексов. С-300 и Patriot являются самыми дальнобойными системами ПВО на вооружении Украины, и их уже было мало на вооружении страны», — уточняется в материале.

Кроме того, в нем отмечается, что Россия смогла нарастить производство ракет 9К720 для «Искандер-М» в несколько раз в сравнении с довоенным уровнем. Это, по мнению журналистов, сделало их доступными для более активного применения в ходе конфликта, а дополнительным фактором стали растущие возможности Российской армии в части наблюдения за местностью с помощью беспилотников. Из-за этого Украине стало гораздо сложнее скрывать свою военную технику.

«Потери происходят и из-за признаваемой источниками на местах растущей эффективности российских высокоточных бомбардировок, которые дополняют все большее превосходство российской артиллерии на передовой», — констатировали авторы материала.

Тем временем украинские хакеры из группы Beregini опубликовали документы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях танков Abrams. В документах говорится, что один из них был «безвозвратно потерян» после атаки двух дронов в районе села Бердичи.