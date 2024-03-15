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15:42, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams

Хакеры из группы Beregini опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Octav Ganea / Reuters

Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали документы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях танков Abrams. Скриншоты доступны в Telegram-канале хакеров.

В документах говорится, что один из танков Abrams (заводской номер UKR002) был «безвозвратно потерян». Танк получил повреждения в результате атаки двух дронов в районе села Бердичи, уточняется в рапорте. Помимо этого, документ раскрывает потери в экипаже.

Также хакеры опубликовали рапорт о танке под номером UKR006. Согласно документам, этот Abrams был оставлен экипажем. Помимо этого, сообщается о повреждении танка под номером UKR005 в районе населенного пункта Семеновка.

По данным российского Министерства обороны на 11 марта, российские войска уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) четыре танка Abrams. Ранее было опубликовано видео с огневым поражением одного из американских танков.

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