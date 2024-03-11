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14:09, 11 марта 2024Россия

Минобороны подтвердило уничтожение в зоне проведения СВО четвертого Abrams

Минобороны РФ сообщило об уничтожении танка Abrams под Авдеевкой

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Российские войска уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) еще один танк Abrams. Об этом сообщило Минобороны России.

Таким образом, по состоянию на 11 марта, Вооруженные силы России с начала проведения спецоперации уничтожили четыре Abrams.

Ранее было опубликовано видео с огневым поражением американского танка. Однако информация об уничтожении еще одного Abrams не была официально подтверждена российским военным ведомством.

О поражении еще трех Abrams Минобороны сообщало 27 февраля, а также 4 и 6 марта. Эти боевые машины, как и четвертый танк, были уничтожены на авдеевском направлении.

11 марта Минобороны сообщило об улучшении положения российских войск под Авдеевкой. Согласно предоставленной министерством информации, за сутки на указанном направлении было отражено 11 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое.

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      Алан Босиков
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