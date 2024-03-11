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10:52, 11 марта 2024Бывший СССР

Появились кадры с четвертым уничтоженным на Украине американским танком Abrams

В сети появились кадры с четвертым уничтоженным на Украине танком Abrams
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В сети появились кадры с очередным уничтоженным на Украине танком Abrams. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Военное дело».

На кадрах, снятых с воздуха, видна сгоревшая бронемашина, от которой продолжает идти дым. По информации источника, на видео запечатлен четвертый уничтоженный танк Abrams американского производства. Уточняется, что техника была поражена на авдеевском направлении.

Об уничтожении четвертого Abrams ранее также сообщал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. По его словам, бронемашина была поражена российскими военными из гранатомета. В результате никому из украинского экипажа выжить не удалось.

Третий Abrams был уничтожен в зоне проведения специальной военной операции (СВО) несколькими днями ранее. Удар по танку был осуществлен из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) неподалеку от села Бердычи на авдеевском направлении.

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      Екатерина Грищенко
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