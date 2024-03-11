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14:04, 11 марта 2024Россия

Минобороны России отчиталось о ситуации под Авдеевкой

Минобороны России заявило об улучшении положения на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска улучшили положение на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили 11 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое.

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За сутки на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 430 бойцов, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и американский танк Abrams. Также были поражены САУ M109 Paladin производства США, гаубица Д-20, боевая машина РСЗО «Град» и пять гаубиц Д-30.

Ранее стало известно, что под Авдеевкой был ликвидирован лидер французских неонацистов Сезар Ожаром. «Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ», — рассказывали в силовых структурах.

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      Никита Абрамов
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