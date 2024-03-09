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18:00, 9 марта 2024Россия

Под Авдеевкой ликвидировали лидера французских неонацистов

В силовых структурах заявили о ликвидации лидера французских неонацистов Ожарома
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В силовых структурах заявили, что под Авдеевкой был ликвидирован лидер французских неонацистов Сезар Ожаром. Об этом пишет ТАСС.

«Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру»)», — сказали агентству. Отмечается, что есть подтвержденные данные о связи Ожарома с французскими спецслужбами.

Ранее в Минобороны России заявили, что улики, найденные Российской армией в городе Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР), доказывают участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в конфликте на Украине.

Перед этим стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован бразильский наемник Максуэл Вукапанаво. Уточнялось, что он служил снайпером в Интернациональном легионе Украины.

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      Маргарита Щигарева
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