В силовых структурах заявили о ликвидации лидера французских неонацистов Ожарома

В силовых структурах заявили, что под Авдеевкой был ликвидирован лидер французских неонацистов Сезар Ожаром. Об этом пишет ТАСС.

«Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — сказали агентству. Отмечается, что есть подтвержденные данные о связи Ожарома с французскими спецслужбами.

Ранее в Минобороны России заявили, что улики, найденные Российской армией в городе Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР), доказывают участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в конфликте на Украине.

Перед этим стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован бразильский наемник Максуэл Вукапанаво. Уточнялось, что он служил снайпером в Интернациональном легионе Украины.