В России рассказали о ликвидации иностранного наемника-снайпера в зоне СВО

Военкор Котенок: в зоне СВО ликвидирован бразильский наемник-снайпер Вукапанаво

Российский военкор Юрий Котенок в Telegram-канале рассказал о том, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован бразильский наемник Максуэл Вукапанаво, который служил снайпером в Интернациональном легионе Украины.

По словам журналиста, до прибытия в зону боевых действий военный служил в бразильской полиции, профессионально занимался джиу-джитсу, имел более 120 тысяч подписчиков в соцсети.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что иностранные граждане, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, согласно российскому законодательству, — военные преступники со всеми вытекающими отсюда последствиями.

