МО: в Авдеевке нашли улики, доказывающие службу наемников из США и ЕС в ВСУ

Улики, найденные Вооруженными силами России (ВС РФ) в городе Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР), доказывают участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

Военные группировки войск «Центр» сообщили, что при бегстве со своих позиций солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили большое число улик, доказывающих участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе подразделений украинской армии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевки ДНР. Операция готовилась с осени 2023 года и завершилась 17 февраля. По словам главы Минобороны, в ходе боев за населенный пункт Вооруженные силы России наносили по городу до 450 высокоточных ударов в сутки.