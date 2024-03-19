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12:20, 19 марта 2024Бывший СССР

Полковник высказался об итогах первого месяца Сырского на посту главкома ВСУ

Полковник Матвийчук: итогом работы Сырского стало приближение провала ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не смог добиться каких-либо значимых изменений в армии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, итогами первого месяца Сырского на посту главкома стало приближение провала ВСУ.

«Приход Сырского стал преддверием провальной операции по Авдеевкой: он стал главкомом и Авдеевку сдали. Потом мы были свидетелями операций по отступлению. Сырский не проявил себя никак с точки зрения военного искусства. Ну дает он какие-то команды, но это обязанность генерала», — заметил полковник.

Как считает Матвийчук, главнокомандующему также не удалось провести значимых реформ в армии и как-то изменить положение ВСУ на поле боя.

«При Сырском продолжается то же, что и при его предшественнике Валерии Залужном: армия терпит поражение и близка к развалу», — заключил военный.

Ранее Сырский заявил, что для получения преимущества в бою Украина ищет «асимметричные решения». При этом своим личным приоритетом он назвал «развитие применения беспилотных систем».

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