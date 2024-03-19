Известная российская актриса снялась лысой и топлес

Известная российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась лысой и без бюстгальтера. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

40-летняя звезда сериала «Универ» опубликовала серию снимков, на одном из которых предстала топлес в широких расстегнутых джинсах. Артистка прикрывала руками обнаженную грудь и демонстрировала кубики пресса.

На размещенном фото знаменитость предстала без волос. В качестве украшений она выбрала серьги и браслеты, а визажисты нанесли ей макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в марте Наталья Рудова показала фигуру в бюстгальтере. Артистка примерила серый спортивный комплект белья бренда Calvin Klein.