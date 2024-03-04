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10:16, 4 марта 2024Ценности

Известная российская актриса показала фигуру в бюстгальтере

Кадр: @rudovanata

Известная российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 40-летняя звезда сериала «Универ» предстала напротив зеркала в светлых расстегнутых джинах, которые были приспущены ниже бедер. Помимо этого, артистка примерила серый спортивный бюстгальтер бренда Calvin Klein.

При этом она продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса. Кроме того, Рудова распустила длинные светлые волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в марте звезда «Льда» Аглая Тарасова снялась без штанов. 29-летняя актриса в рамках фотосессии примерила несколько нарядов. Так, она позировала в костюме в виде пушистого красного сердца, который скрывал ее фигуру.

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      Екатерина Ештокина
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