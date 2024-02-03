Звезда «Льда» Аглая Тарасова снялась без штанов

Российская актриса Аглая Тарасова снялась в откровенных образах для журнала «Собака.ru». Соответствующий материал появился на сайте издания.

29-летняя звезда фильма «Лед» в рамках фотосессии примерила несколько нарядов. Так, она позировала без штанов в костюме в виде пушистого красного сердца, который скрывал ее фигуру.

Кроме того, знаменитость надела топ и прозрачную юбку с круглыми зеркальными элементами российского бренда Walk of Shame. При этом она держала в руке клатч французской марки Saint Laurent. В то же время звезда предстала перед камерой в поло отечественного бренда Totti, которое сочетала с капроновыми колготками.

Ранее в феврале российская актриса театра и кино Настасья Самбурская также показала фанатам откровенные фото. 36-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах, лежа обнаженной в ванне с пенной водой.