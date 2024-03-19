Известный театральный режиссер назвал преимущество Москвы перед другими городами

Режиссер Юрий Муравицкий назвал преимуществом Москвы развитую инфраструктуру

Известный театральный режиссер Юрий Муравицкий отметил, что Москва превосходит другие города наличием хорошо развитой инфраструктуры. Преимущества Москвы перед другими городами он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Один хороший человек мне как-то сказал: "Если тебя нет в Москве — тебя нет вообще". Спорное высказывание, но в нем что-то есть. А вообще в Москве отлично развита инфраструктура — к этому привыкаешь», — считает режиссер.

Муравицкий также рассказал, что ему нравится гулять по городу, особенно в парке «Динамо», по Северному речному вокзалу, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам. Он добавил, что больше всего любит Москву в знойную погоду летом, когда та пустеет.

Ранее в марте актер Игорь Верник рассказал, что несколько лет назад в Москве «выросла» еще одна Москва, совершенно другая по духу и настроению.