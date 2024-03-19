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10:59, 19 марта 2024Среда обитания

Известный театральный режиссер назвал преимущество Москвы перед другими городами

Режиссер Юрий Муравицкий назвал преимуществом Москвы развитую инфраструктуру
Юрий Муравицкий

Юрий Муравицкий. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Известный театральный режиссер Юрий Муравицкий отметил, что Москва превосходит другие города наличием хорошо развитой инфраструктуры. Преимущества Москвы перед другими городами он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Один хороший человек мне как-то сказал: "Если тебя нет в Москве — тебя нет вообще". Спорное высказывание, но в нем что-то есть. А вообще в Москве отлично развита инфраструктура — к этому привыкаешь», — считает режиссер.

Муравицкий также рассказал, что ему нравится гулять по городу, особенно в парке «Динамо», по Северному речному вокзалу, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам. Он добавил, что больше всего любит Москву в знойную погоду летом, когда та пустеет.

Ранее в марте актер Игорь Верник рассказал, что несколько лет назад в Москве «выросла» еще одна Москва, совершенно другая по духу и настроению.

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      Полина Кислицына
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