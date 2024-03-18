Актер Игорь Верник назвал свой любимый город

Актер Игорь Верник назвал Москву своим любимым городом

Российский актер Игорь Верник рассказал, что Москва является его самым любимым городом в мире. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Артист отметил, что ему нравится бывать в Нью-Йорке и Юрмале, однако через несколько дней ему все равно хочется вернуться в Москву. «Я счастлив, что родился в Москве, и по-другому быть не может. Ничего с ней не сравнится», — убежден Верник.

Актер также назвал позитивные изменения, которые произошли в Москве за последнее время. «Она расцвела, как будто сбросила с себя старые лохмотья и, сохранив свою стать и красоту, стала свободной, широкой, европейской и, конечно, со своим лицом», — описал современную российскую столицу он. По мнению Верника, благодаря чемпионату мира по футболу в деловой и быстрой по ритму жизни Москве «выросла» еще одна Москва — беспечная, наполненная жизнью и находящаяся «на релаксе».

Ранее в марте драматург Иван Угаров заявил, что считает Москву лучшим городом.

.