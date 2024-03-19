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03:42, 19 марта 2024Из жизни

Сотрудница полиции изнасиловала несовершеннолетнего преступника в тюрьме

В США сотрудница полиции изнасиловала малолетнего преступника в тюрьме

Фото: Michael Förtsch / Unsplash

В США попала под суд сотрудница полиции по надзору за несовершеннолетними преступниками из штата Калифорния, которая соблазнила подопечного. Об этом пишет People.

Женщину из Лос-Анджелеса, имя и возраст которой не называются, обвинили в организации незаконной встречи с малолетним заключенным в тюрьме. Она пронесла на территорию исправительного учреждения мобильный телефон для подростка, а также изнасиловала его.

Обвинения против правоохранительницы были выдвинуты вскоре после того, как смартфон нашли в тюрьме 7 марта. В памяти устройства были фотографии сексуального характера. Женщина также пронесла для малолетнего заключенного контейнер с некими таблетками, которые разрешены к продаже только по рецепту. Во время беседы с коллегами женщина призналась в нарушении режима.

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В окружной прокуратуре Лос-Анджелеса заявили, что пока дело рассматривается в рамках внутреннего расследования.

Ранее сообщалось, что в США арестовали сержанта полиции из Флориды, которая влюбилась в малолетнего преступника и написала ему около десятка писем сексуального характера. «В письмах подробно описывалось, что произойдет во время их первого сексуального контакта, и как развивались их отношения, пока пострадавший находился в заключении», — сказано в официальном заявлении офиса шерифа.

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      Никита Савин
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