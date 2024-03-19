Путин попросил Кадырова об услуге

Глава Чечни Кадыров заявил, что поговорил с Путиным по телефону

Глава Чечни Рамзан Кадыров поговорил по телефону с действующим президентом России Владимиром Путиным. Об этом чеченский лидер рассказал в Telegram.

По словам Кадырова, он поздравил Путина с убедительной победой на выборах. «Я пожелал ему неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на государственной службе и заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего нашей Отчизны», — написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что в ходе беседы Путин попросил его об услуге — передать мусульманам поздравления в честь наступления месяца Рамадан, а также поблагодарить от его имени жителей республики. «Наш президент отметил, что видит результат, который показала Чеченская Республика на выборах, гордится им и очень благодарен каждому, кто поддержал его своим голосом», — подчеркнул глава Чечни.