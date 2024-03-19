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15:18, 19 марта 2024Мир

Китай призвал к сокращению крупнейших арсеналов для диалога по разоружению

МИД Китая: для диалога по разоружению необходимо сократить крупнейшие арсеналы

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Для продвижения международного диалога по разоружению необходимо сократить крупнейшие арсеналы. К этому призвал официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, сообщает China News.

По его словам, у Китая и США есть каналы для диалога по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения, однако Вашингтон должен прекратить «микрофонную дипломатию».

«С точки зрения продвижения международного процесса контроля над вооружениями наиболее важным сейчас должно быть выполнение каждой страной, обладающей крупным ядерным арсеналом, своих особых приоритетных обязанностей по ядерному разоружению, дальнейшее существенное сокращение своего арсенала и создание условий для привлечения других стран к переговорам», — сказал дипломат.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности организации по теме ядерного разоружения и нераспространения заявил, что человечество не сможет пережить сиквел «Оппенгеймера» в случае начала ядерной войны.

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      Семен Александров
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