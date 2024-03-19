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16:52, 19 марта 2024Путешествия

Летавшая в Россию иностранная авиакомпания осталась без лицензии

Лицензию авиакомпании Fly Arna приостановили из-за отсутствия у нее самолетов

Фото: JetKat / Shutterstock / Fotodom

Армянская авиакомпания Fly Arna, летавшая в Россию, осталась без лицензии из-за отсутствия у нее самолетов. Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на слова заместителя министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армена Симоняна.

Собеседник издания отметил, что, если у перевозчика нет в распоряжении воздушных судов, его лицензия приостанавливается на срок до шести месяцев. Если в течение этого периода проблему решить не удастся, лицензию отзовут, пояснил Симонян. При этом он не уточнил, что стало причиной возникновения такой ситуации.

Ранее аэропорт Сочи захотел открыть небо для иностранных авиакомпаний. Однако российские перевозчики и Минтранс выступили против такой инициативы.

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      Алина Черненко
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