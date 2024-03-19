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15:01, 19 марта 2024Культура

Лидер группы «Парк Горького» высказался о гастролях Орбакайте в США

Рок-музыкант Белов заявил, что американцы не пойдут на концерт Орбакайте в США

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский рок-музыкант, композитор, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов высказался о гастролях певицы Кристины Орбакайте в США. Его слова приводит aif.ru.

Белов заявил, что американцы не пойдут на концерт Орбакайте, поскольку им «выше крыши хватает своих артистов». «Для российских исполнителей, поющих на русском языке, существует только один вид публики — это русскоговорящая диаспора», — пояснил он.

Ранее Орбакайте анонсировала тур под названием The Best по США и Канаде после отмены концертов в России. Артистка планирует выступить в Торонто, Ванкувере, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, Бостоне и Нью-Йорке. Шоу пройдут с 18 по 28 сентября.

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      Мария Рюрикова
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