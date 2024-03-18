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13:37, 18 марта 2024Культура

Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде

Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в России. Информация об этом опубликована на сайте по продаже билетов.

В рамках тура The Best Орбакайте даст концерты в девяти городах. Артистка планирует выступить в Торонто, Ванкувере, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, Бостоне и Нью-Йорке. Шоу пройдут с 18 по 28 сентября.

Ранее стало известно, что Орбакайте даст концерт в одном из баров США на фоне отмены выступлений в России. Концерт артистки в Кремлевском дворце сорвался в последний момент. До этого шоу Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке и Чите.

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      Мария Рюрикова
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