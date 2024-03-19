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10:44, 19 марта 2024Россия

Медведев оценил возможность переговоров с США после призыва Вашингтона

Медведев о диалоге с США: это как переговоры с Гитлером в Великую Отечественную

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

США открыто ведут гибридную войну против России, поставляя оружие Украине, отправляя своих военных специалистов и используя работу разведки. При этом «на голубом глазу» заявляют о желании возобновления стратегического диалога по вооружениям. Подобная риторика поражает своей противоречивостью, написал во вторник, 19 марта, в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Нет уж. Это все равно как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной», — подчеркнул он.

Политик также привел в пример французского президента Эммануэля Макрона, который «пугает высадкой французов в Крыму (то есть в России), но клянется сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка».

«Какой последовательный и мужественный человек!» — оценил Медведев.

Он также прокомментировал заявления властей ФРГ, которые отказались признавать итоги выборов президента России, на которых победил Владимир Путин.

«Не будем, говорят, больше считать Владимира Путина президентом, но будем вести с ним переговоры. Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? И все это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением», — констатировал заместитель председателя Совета безопасности России.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, что США готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий. По ее словам, Москве и Пекину нужно лишь ответить согласием.

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      Игорь Дмитров
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