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06:43, 19 марта 2024Россия

Мэрия указала на слухи о дефиците продуктов в Белгороде

Мэрия назвала слухами новости о дефиците продуктов в Белгороде

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Информация о дефиците продуктов в продовольственных магазинах Белгорода не соответствует действительности. Об этом заявила администрация города в Telegram-канале.

Отмечается, что в магазинах есть хлеб, мясо, яйцо, молочные продукты, сахар, а также товары первой необходимости. «Будьте бдительны и доверяйте только проверенной информации», — уточнили в мэрии.

В январе 2023 года издание «Зеркало недели» сообщило, что Минобороны разворовывает бюджет, выделенный на снабжение тыловых частей Вооруженных сил Украины. Цены на продукты в одном из контрактов были сильно завышены, а в списках продуктов для армии нашли охлажденных осетров. Авторы публикации уверены, что министерство заключило контракт с компанией-прокладкой, чтобы наживаться на поставках продовольствия.

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      Юлия Мискевич
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