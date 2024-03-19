Мэрия указала на слухи о дефиците продуктов в Белгороде

Мэрия назвала слухами новости о дефиците продуктов в Белгороде

Информация о дефиците продуктов в продовольственных магазинах Белгорода не соответствует действительности. Об этом заявила администрация города в Telegram-канале.

Отмечается, что в магазинах есть хлеб, мясо, яйцо, молочные продукты, сахар, а также товары первой необходимости. «Будьте бдительны и доверяйте только проверенной информации», — уточнили в мэрии.

В январе 2023 года издание «Зеркало недели» сообщило, что Минобороны разворовывает бюджет, выделенный на снабжение тыловых частей Вооруженных сил Украины. Цены на продукты в одном из контрактов были сильно завышены, а в списках продуктов для армии нашли охлажденных осетров. Авторы публикации уверены, что министерство заключило контракт с компанией-прокладкой, чтобы наживаться на поставках продовольствия.