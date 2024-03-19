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12:02, 19 марта 2024Бывший СССР

МИД Молдавии объявил сотрудника посольства России персоной нон грата

МИД Молдавии: один из сотрудников посольства России объявлен персоной нон грата

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата, ему предписано покинуть страну. Об этом в Telegram сообщило Министерство иностранных дел Молдавии.

«Посол Российской Федерации Олег Васнецов вызван в МИД. (...) послу была вручена нота о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова и должен покинуть страну», — говорится в пресс-релизе.

О каком именно сотруднике посольства идет речь, в публикации не сообщается.

Ранее МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе Олега Васнецова в ведомство для вручения ноты протеста. Сообщалось, что дипломатические процедуры связаны с проведением выборов президента России в Приднестровье.

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      Глеб Палехов
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