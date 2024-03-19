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11:31, 19 марта 2024Бывший СССР

Посла России вызвали в МИД Молдавии

Посла России Васнецова вызвали в МИД Молдавии из-за выборов президента
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова в связи с проведением выборов президента России в непризнанном Приднестровье, передает РИА Новости.

Также президент республики Майя Санду заявила, что открытие в Приднестровье избирательных участков на период российских выборов подрывает суверенитет и территориальную целостность Молдавии.

Глава государства назвала данное действие неуважением Москвы к республике и ее гражданам. «Правительство сообщит об ответных мерах в определенные сроки», — заявила она.

Ранее МИД Молдавии назвал недружественным шагом проведение выборов в Приднестровье и выразил протест российскому послу.

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      Алевтина Запольская
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