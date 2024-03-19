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19:38, 19 марта 2024Экономика

Мировые цены на нефть выросли до максимума

Биржевые цены на нефть Brent превысили 87 долларов за баррель впервые с ноября

Фото: Arne Dedert / Globallookpress.com

Мировые цены на нефть Brent превысили 87 долларов за баррель и достигли максимума впервые с ноября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Стоимость майских фьючерсов достигла 87,48 доллара за баррель на момент написания материала. Фьючерсный контракт на нефть WTI с поставкой в мае подорожал, в свою очередь, до 82,77 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на этот срок выросли в цене до 83,72 доллара за баррель.

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Росту цен способствовали снижение экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака на фоне роста спроса. «Данные о спросе на нефть оказались неожиданными и позитивными, а продление добровольного сокращения ОПЕК+ до конца июня оказало поддержку ценам», — приводит слова аналитика UBS Джованни Стауново агентство Reuters. По его прогнозам, в 2024 году нефть будет торговаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства спрогнозировали, что в первом квартале 2024 года среднесуточные объемы добычи нефти в мире могут сократиться на 870 тысяч баррелей в сравнении с октябрем-декабрем 2023-го. По мнению экспертов, на снижение нефтедобычи могут повлиять неблагоприятные погодные условия в некоторых регионах, а также новые сокращения добычи в странах ОПЕК+.

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