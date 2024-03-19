Москвичам пообещали апрельскую погоду в конце недели

Метеоролог Вильфанд: в конце недели в Москве ожидаются апрельские температуры

В конце недели температура воздуха в Москве будет соответствовать апрельским значениям. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам метеоролога, в ближайшие дни к Москве начнет приближаться циклоническая ложбина. Под ее влиянием погода станет менее солнечной и более облачной, в субботу также ожидается дождь. «Воздушные массы будут теплые, в связи с этим ночные температуры повысятся, они будут около нуля, а днем — от плюс 5-10 градусов. Аналогичная ситуация прогнозируется и в воскресенье, ночью плюс 2-4 градуса, а дневные — плюс 7-10. Совершенно апрельские значения, но более облачные», — поделился информацией эксперт. Он добавил, что сугробы при этом будут постепенно уменьшаться в размерах, снег начнет спрессовываться.

Днем ранее синоптик Александр Ильин заявил, что вторник, 19 марта, станет самым холодным днем текущей недели в Москве.