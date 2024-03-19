На Камчатке эвакуировали попавшую под лавину группу россиян
МЧС России: вертолет эвакуировал попавших под лавину на Камчатке туристов
Попавшую под лавину на Камчатке группу туристов эвакуировали на вертолете. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Уточняется, что медицинская помощь никому не потребовалась. В поисково-спасательной операции принимали участие 40 специалистов и 14 единиц техники.
В настоящее время решается вопрос о транспортировке двух туристов, которым не удалось выжить.
Информация о сходе лавины в районе перевала Красноармейский поступила 18 марта. Группа из 11 лыжников совершала там ски-тур. Люди шли по гребню, но упали из-за сильного порыва ветра, после чего их засыпало снегом. Выбраться смогли только девять человек.