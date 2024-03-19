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10:01, 19 марта 2024Путешествия

На Камчатке эвакуировали попавшую под лавину группу россиян

МЧС России: вертолет эвакуировал попавших под лавину на Камчатке туристов

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Попавшую под лавину на Камчатке группу туристов эвакуировали на вертолете. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что медицинская помощь никому не потребовалась. В поисково-спасательной операции принимали участие 40 специалистов и 14 единиц техники.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке двух туристов, которым не удалось выжить.

Информация о сходе лавины в районе перевала Красноармейский поступила 18 марта. Группа из 11 лыжников совершала там ски-тур. Люди шли по гребню, но упали из-за сильного порыва ветра, после чего их засыпало снегом. Выбраться смогли только девять человек.

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      Зарина Дзагоева
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