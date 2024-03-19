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15:30, 19 марта 2024Бывший СССР

На Украине определили сумму для помощи в развитии украинского языка

Правительство Украины потратит 201 миллион долларов на украинский язык

Киев потратит на программу помощи в развитии украинского языка 201 миллион долларов. Такую сумму в указе определило правительство Украины.

«Ориентировочный объем финансирования программы составляет 7,8 миллиарда гривен (201 миллион долларов — прим. «Ленты.ру»), из которых госбюджет покрывает 7,6 миллиарда гривен», — говорится в сообщении.

Еще 200 миллионов гривен, или порядка 5,2 миллиона долларов, поступят из местных бюджетов. План по развитию украинского языка и «преодолению последствий русификации» до 2030 года одобрен Минкультом республики.

Ранее на Украине решили дерусифицировать суда и изменили их названия в честь российских городов. В частности, судно «Хабаровск» переименовали в «Мариуполь», «Иваново» — в «Геническ», а судно «Звенигород» — в «Севастополь».

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      Алевтина Запольская
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