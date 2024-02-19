На Украине дерусифицировали судна и переименовали их в честь российских городов

На Украине дерусифицировали 23 судна, переименовав их в честь российских городов

Украинское Дунайское пароходство (УДП) решило дерусифицировать судна, переименовав их в честь российских городов. Об этом генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко сообщил на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, всего пароходство сменило названия 23 судов. В частности, судно «Хабаровск» переименовали в «Мариуполь», «Иваново» — в «Геническ», а судно «Звенигород» — в «Севастополь». «Избавились от деятелей коммунистического режима и российских городов», — пояснил выбор наименований Москаленко.

Ранее замглавы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук сообщала, что в ходе программы по дерусификации библиотек на Украине уничтожили около 11 миллионов книг на русском языке. При этом она отметила, что к февралю 2023 года около 44 процентов книг, находящихся в украинских библиотеках, напечатаны на русском языке.