На Украине признали за собой репутацию страны-коррупционера

Глава «Нафтогаза Украины» заявил, что страна имеет коррупционную репутацию

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов признал, что Украина имеет репутацию страны-коррупционера на Западе, а украинские компании считаются практически не прозрачными. Слова Чернышова передает РИА Новости.

«Украина имеет репутацию страны с недостаточным уровнем прозрачности, особенно в государственных компаниях», — заявил Чернышов, добавив, что это является клеймом, которое нельзя удалить.

В октябре Чернышов заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающего в конце 2024 года.

Премьер Украины Денис Шмыгаль также подтверждал, что Киев не намерен вести переговоры с Россией о продлении договора.