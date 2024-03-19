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18:33, 19 марта 2024Бывший СССР

На Украине признали за собой репутацию страны-коррупционера

Глава «Нафтогаза Украины» заявил, что страна имеет коррупционную репутацию

Фото: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock / Fotodom

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов признал, что Украина имеет репутацию страны-коррупционера на Западе, а украинские компании считаются практически не прозрачными. Слова Чернышова передает РИА Новости.

«Украина имеет репутацию страны с недостаточным уровнем прозрачности, особенно в государственных компаниях», — заявил Чернышов, добавив, что это является клеймом, которое нельзя удалить.

В октябре Чернышов заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающего в конце 2024 года.

Премьер Украины Денис Шмыгаль также подтверждал, что Киев не намерен вести переговоры с Россией о продлении договора.

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