На Украине назвали сроки снижения призывного возраста

Al Jazeera: Украина снизит призывной возраст к концу марта

Член комитета по безопасности, обороне и разведке Верховной Рады Украины Инна Совсун заявила, что снижение призывного возраста в стране произойдет в конце марта. Об этом политик заявила в интервью Al Jazeera.

Совсун заявила, что снижение призывного возраста предрешено и парламент одобрит это изменение к концу марта, добавив, что дебаты сосредоточены на создании стимулов для зачисления на военную службу.

По словам политика, депутатов Верховной Рады не устраивает формулировка ограничения срока службы в 36 месяцев и право демобилизоваться только по указу действующего президента Украины Владимира Зеленского. Совсун считает, что право должно реализовываться без решения президента.

«Люди чрезвычайно устали. Война сказалась на всех, и я начала думать: сколько лет люди могут так жить?» — заключила политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законодательстве не существует демобилизации во время войны. По его мнению, вопросы в Верховной Раде возникают только по теме ротации и отпусков для военнослужащих.