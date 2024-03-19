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10:32, 19 марта 2024Силовые структуры

Находившегося в розыске члена АУЕ задержали в российском городе

В Калмыкии задержали находившегося в розыске члена АУЕ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Элисте задержали мужчину за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Калмыкии.

По данным ведомства, задержанный находился в федеральном розыске. Он был членом запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

В отношении задержанного возбуждено дело по части 2 статьи 282.2 («Участие деятельности экстремистской организации») УК РФ. Сейчас он помещен в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Красноярске на семь лет осудили мужчину, показавшего тату с символикой АУЕ.

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      Екатерина Кашурникова
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