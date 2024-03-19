Находившегося в розыске члена АУЕ задержали в российском городе

В Калмыкии задержали находившегося в розыске члена АУЕ

В Элисте задержали мужчину за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Калмыкии.

По данным ведомства, задержанный находился в федеральном розыске. Он был членом запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

В отношении задержанного возбуждено дело по части 2 статьи 282.2 («Участие деятельности экстремистской организации») УК РФ. Сейчас он помещен в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Красноярске на семь лет осудили мужчину, показавшего тату с символикой АУЕ.