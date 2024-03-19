Нарышкин: Франция признала катастрофические военные потери на Украине

Франция признала катастрофические военные потери на Украине, таких потерь, как в украинском конфликте, французская армия не знала со времен войны в Алжире в 1954-1962 годах. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

«Во французской армии заметно обеспокоены возросшим числом французов, погибших на украинском театре военных действий», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Отмечается, что только в результате уничтожения российскими Вооруженными силами пункта временной дислокации иностранных наемников под Харьковом 17 января были ликвидированы десятки граждан Франции, а с тех пор такие удары стали нормой в конфликте на Украине.

Нарышкин также сообщил, что Россия знает о планах Франции отправить на Украину военных. По его словам, изначально Париж хочет отправить для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) 2000 военнослужащих.