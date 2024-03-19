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07:58, 19 марта 2024Среда обитания

Назван простой способ избавиться от желтой полосы на унитазе

«БелНовости»: избавиться от желтой полосы на унитазе удастся с помощью газировки

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Избавиться от желтой полосы на унитазе удастся с помощью газировки. Простой способ удалить загрязнение назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что в составе газированной воды практически всегда присутствует лимонная кислота в идеальной концентрации, в связи с чем газировка справляется с желтой полосой и не наносит вреда сантехнике. Они порекомендовали залить средством проблемный участок и оставить на несколько часов, после чего обработать поверхность ершиком.

Эксперты также отметили эффективность соды и уксуса в борьбе с желтой полосой на унитазе. По их словам, при использовании уксуса потребуется помыть проблемный участок привычным способом, а затем обработать бумажное полотенце уксусом и приложить «компресс». В случае с содой поверхность пятна понадобится увлажнить и распределить по ней слой порошка, после чего оставить на несколько часов и смыть водой.

Ранее в марте домохозяек призвали мазать туалетный ершик пеной для бритья.

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      Полина Кислицына
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