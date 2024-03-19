Названа стоимость самого дорогого дома в Сочи

Стоимость самого дорогого дома в Сочи составила 2,3 миллиарда рублей

Цена самого дорогого дома в Сочи, доступного для покупки, составила 2,3 миллиарда рублей. Стоимость объекта «Ленте.ру» назвали эксперты компании «Оникс-Недвижимость».

Речь идет о недвижимости, расположенной в Хостинском районе на участке площадью 15 соток. Ее площадь — 1,6 тысячи квадратных метров.

Специалисты также рассказали, что в феврале 2024 года средняя стоимость частного дома в Сочи, выставленного на продажу, находилась на уровне 45,1 миллиона рублей. Они добавили, что по сравнению с тем же месяцем 2023-го эта сумма выросла на 1,5 миллиона, или 3,46 процента. При этом относительно аналогичного периода 2020 года средний дом в Сочи подорожал более чем вдвое — на 106,2 процента.

Ранее в марте стала известна цена самой маленькой квартиры в Сочи площадью 10,9 квадратных метра.