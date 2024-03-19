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20:25, 19 марта 2024Забота о себе

Названы худшие дни недели для первого свидания

Фото: Shardar Tarikul Islam / Unsplash

Эксперт по знакомствам Хейли Куинн назвала худшие и лучшие дни недели для первого свидания. Ее слова приводит издание Metro.

Куинн отметила, что некоторые дни подходят для первого свидания больше других. «Лучше знакомиться вечером в среду или четверг. Также подходит полдень воскресенья. Вечер пятницы или субботы, скорее всего, будет занят общением с друзьями, и мало кто захочет потратить его на первое свидание», — считает она.

Понедельник и вторник — не лучшие дни для первого свидания, так как многие люди не хотят выбиваться из рабочего графика и ложатся спать пораньше, добавила Куинн.

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Чуть ранее издание провело опрос, в ходе которого респонденты назвали худшие, по их мнению, дни для первого свидания. Один из участников заявил, что не ходит на свидания с четверга по субботу. «Мне очень нравится воскресенье. В этот день надо пораньше лечь спать перед началом рабочей недели, так что никакого секса. Я стараюсь организовать встречу рядом с местом, где живу, чтобы мне было легко добраться домой», — признался он. Другой мужчина рассказал, что не согласится на первое свидание в субботу, чтобы не тратить выходной на незнакомого человека.

Ранее мужчины вспомнили самые прямолинейные предложения секса от женщин. Например, один мужчина рассказал, как девушка неожиданно разделась после долгого свидания и предложила ему близость.

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      Алиса Дмитриева
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