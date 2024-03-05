Мужчины вспомнили самые прямолинейные предложения секса от женщин

Мужчины вспомнили прямолинейные предложения интима от женщин, которые запомнились им больше всего. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, как девушка неожиданно разделась после долгого свидания и предложила ему секс.

Мы выпивали у нее, я немного устал и собрался уходить. Воспользовался уборной, а когда вышел, она лежала полностью голая в кровати и играла в телефон. Сказала: «Думаю, тебе стоит остаться». Было довольно убедительно Yuckypigeon пользователь Reddit

Другой пользователь заявил, что девушка намекнула ему на интим в кинотеатре.

Положила пачку начос между бедер прямо напротив своего паха и просила меня брать себе больше начос PK_Thundah пользователь Reddit

Еще один мужчина вспомнил, как девушка инициировала их первый сексуальный контакт, спрятав его телефон к себе в белье.

Я сидел на диване с ней, и девушка взяла мой телефон, положила к себе в брюки и ухмыльнулась. Естественно, мне нужно было вернуть телефон! Так мы впервые переспали. Хорошие были времена HereticPrime97 пользователь Reddit

Ранее мужчины, регулярно просматривающие порнофильмы, рассказали, каких своих предпочтений стесняются больше всего. Многие пользователи признались, что смущаются своей привычки смотреть фильмы для взрослых с монстрами или анимационными персонажами.