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16:53, 19 марта 2024Среда обитания

Названы лучшие цвета стен для продуктивной работы

SuperJob и Verol: светлые цвета стен способствуют более продуктивной работе

Фото: Israel Andrade / Unsplash

Светлые оттенки стен лучше всего способствуют продуктивной работе. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob и фабрики обоев Verol в совместном исследовании. С результатами ознакомилась «Лента.ру».

Специалисты опросили около 3000 представителей 20 самых распространенных профессий, которые работают в офисе. Большинство респондентов заявили, что светлая цветовая гамма в отделке помещения сильнее всего помогает работать эффективно.

На 100 процентов уверенными в этом оказались менеджеры по закупкам и логистике, а также системные администраторы. Темную гамму чаще других предпочитали программисты (26 процентов), PR-специалисты (25 процентов) и аналитики (22 процента). Однако даже среди них большинство проголосовало за светлые оттенки.

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Среди конкретных цветов интерьера лидирует бежевый — его особенно любят бухгалтеры (51 процент), секретари (49 процентов) и HR-менеджеры (45 процентов). Второе место занимает белый — его чаще всего предпочитают дизайнеры (34 процента), менеджеры по закупкам (27 процентов) и аналитики (23 процента). При этом последние так же часто выбирают зеленый. Однако больше всего этот цвет нравится системным администраторам (44 процента) и офис-менеджерам (33 процента).

Все оттенки серого чаще приходятся по душе менеджерам по логистике (25 процентов), дизайнерам (21 процент), экономистам и PR-менеджерам (по 14 процентов). Пиарщикам также нравятся оттенки голубого и бирюзового (21 процент). Те же цвета любят 24 процента главных бухгалтеров и 14 процентов программистов.

Реже удачными для продуктивной работы офисные сотрудники назвали сиреневый, фиолетовый, желтый, оранжевый, желтый, коричневый, черный, красный и розовый. Что касается покрытия стен, то и здесь предпочтения разнятся. Большинство дизайнеров (71 процент), пиарщики и аналитики (по 67 процентов) предпочитают покраску стен. Операторы кол-центров (72 процента), системные администраторы (71 процент) и логисты (67 процентов) выступают за поклейку обоев.

Ранее россиянам назвали идеальные оттенки для отделки стен в спальне. По словам дизайнеров, лучше всего в этой комнате будут смотреться приглушенные цвета — например, синий и зеленый в сочетании с аксессуарами из натуральных материалов.

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      Нина Ташевская
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