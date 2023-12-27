Раскрыты идеальные оттенки для спальни

Цвет в спальне должен успокаивать, расслаблять, настраивать на спокойный отдых и в то же время на позитивный лад, рассказала основательница архитектурно-строительного бюро Flats Design Евгения Матвеенко. В комментарии для «Ленты.ру» дизайнер интерьеров перечислила идеальные оттенки для этой комнаты, а также оттенки, которые не стоит использовать при ее оформлении.

В спальне можно использовать практически любые цвета и сочетания, отметила специалистка. Однако лучше всего будут смотреться приглушенные оттенки. Например, теплые оттенки белого сделают комнату визуально более просторной, добавят уюта. Если выбрать оттенок более холодный и яркий, то он создаст атмосферу стерильности, а это нравится не всем. «Сочетайте теплый белый с бежевыми и черными акцентами. Получится изысканно-нейтральная цветовая гамма», — заверила дизайнер.

Оттенки синего и зеленого создают безмятежность, пространство релаксации для уставших глаз и душ. Такие цвета лучше сочетать с аксессуарами из натуральных материалов: льна, ротанга, дерева. Как вариант, можно создать яркие акценты — добавить декоративные подушки или постеры на стены Евгения Матвеенко дизайнер интерьеров

Матвеенко добавила, что темные, спокойные оттенки идеально расслабляют, создают условия для глубокого сна. При этом необязательно красить все стены в темный цвет. Достаточно обойтись одной акцентной стеной, лучше той, что за изголовьем кровати.

Спокойный серый и персиковый оттенки можно использовать и вместе, и по отдельности, отметила Матвеенко. Эти цвета создают ощущение уюта, заверила она.

Также собеседница «Ленты.ру» перечислила оттенки, способные испортить любую спальню. В частности, она рекомендовала отказаться от ярких цветов, так как для комнаты отдыха больше подходят приглушенные. «Тому есть логичное объяснение: слишком яркие, кричащие цвета возбуждающе действуют на нервную систему, настраивают ее таким образом, что вам будет трудно заснуть», — подытожила Матвеенко.

Ранее Евгения Матвеенко указала на главные промахи в оформлении интерьера квартиры. В частности она призвала не покупать белую мебель, чтобы избежать постоянных дорогостоящих химчисток.

