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15:08, 19 марта 2024Экономика

Названы самые популярные в России мотоциклы с пробегом

«Известия»: самым популярным в России брендом мотоциклов с пробегом стал ИЖ

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

По итогам 2023 года самым популярным брендом мотоциклов с пробегом на российском рынке стал «ИЖ» с долей спроса в 12 процентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков «Авито Авто».

Средняя цена подержанного мотоцикла «ИЖ» составила 33 тысячи рублей. Самыми популярными моделями отечественного производителя стали «ИЖ Юпитер-5» и «ИЖ Планета-5» с долей спроса в 3,5 процента и средней ценой в 32 и 40 тысяч рублей соответственно, уточнили эксперты.

На втором месте по уровню востребованности оказался бренд Kayo, а тройку лидеров замкнул японский производитель Honda. В топ-5 также вошли подержанные мотоциклы Yamaha и «Урал». Среди них самыми популярными стали модели «Урал ИМЗ-8.103-10» и Kayo Basic YX125, заключили аналитики.

Ранее в России назвали самые популярные машины с пробегом из Китая. По итогам января 2024 года, согласно данным аналитиков «Автостат-Инфо», наиболее востребованными оказались подержанные автомобили Chery. За месяц их продажи выросли на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 3047 единиц.

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      Анатолий Акулов
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