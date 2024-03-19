Перечислены тревожные звоночки катастрофы на Земле

Эколог Лакустова: изменение растительности предвещает катастрофу на Земле

Все больше признаков приближения климатической катастрофы уже стали заметными на Земле. Тревожные звоночки для планеты перечислила директор Фонда поддержки природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова, пишут «Известия».

Первым предвестником катастрофы эколог назвала рост среднемировых температур — за последние 100 лет показатель вырос в среднем на один градус Цельсия. По словам Лакустовой, этот процесс идет активнее с каждым годом, и уже в ближайшие 50-70 лет планета может нагреться на 2 градуса Цельсия. Одно из опаснейших последствий — рост уровня мирового океана. «Для такой страны как Россия — это достаточно большая проблема, потому что она окружена морями на севере, востоке и части южной границы и имеет большое количество рек», — предупредила Лакустова.

Второй тревожный признак — изменение растительности. «Это особенно хорошо заметно на примере российских степей. Все чаще степные травы начинают уступать место луговым. Это не катастрофа, а всего лишь показатель того, что на планете происходят определенные климатические изменения. Но вместе с флорой начнет постепенно меняться и фауна. Этот процесс также зависит от скорости глобального потепления», — пояснила эколог.

Третьим предвестником глобальной катастрофы Лакустова назвала увеличение числа стихийных бедствий — по данным ООН, за последние 20 лет их стало вдвое больше. «Чем быстрее будет повышаться температура, тем большее число природных катастроф мы будем наблюдать. Например, в 2023 году случился сильнейший за всю историю метеонаблюдений шторм на черноморском побережье. Сильно пострадали города Сочи и Анапа», — рассказала эксперт.

Среди факторов, которые ускоряют климатические изменения, эколог назвала использование ископаемого топлива, массовую вырубку лесов, увеличение числа личного транспорта, а также избыточное потребление.

Ранее эксперты спрогнозировали, что грядущие лесные пожары в России превысят масштабы прежних. Как считают специалисты, к увеличению площади пожаров приводит меняющийся климат и реформирование лесной отрасли.