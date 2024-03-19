Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:00, 19 марта 2024Моя страна

Никита Кологривый захотел снять фильм про геолога из Новосибирска

Кологривый захотел снять фильм про новосибирского геолога Похиленко

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Никита Кологривый приехал в Новосибирск и рассказал, что хочет снять фильм про геолога Николая Похиленко. Об этом он заявил на пресс-конференции кинофестиваля «Семейные традиции», пишет aif.ru.

Он утверждал, что 16 марта встретился с Похиленко — выдающимся земляком, ученым-геологом. Кологривый добавил, что это «тот человек, который выбрал развитие Новосибирской области вместо Канады».

Фильм про геологов будут снимать в Новосибирске. В течение года в Академпарке должна появиться кинокомпания, которая займется производством ленты. В то же время, как уточняется, работа над сценарием уже начата.

Артист заявил, что хочет написать целый большой кластер сценариев про российских исследователей, Академгородок в Новосибирске и молодежь, «которая там тусуется». «Мне хочется рассказать не про содержанок, а про сибиряков», — приводит слова Кологривого издание OM1.ru. Он пояснил, что никто обычно не может увидеть, как работают ученые в лабораториях — «в закрытых комнатах в масках, в очках, в шапочках». «Но они делают такое важное дело!» — заключил актер.

В октябре во Владивостоке начались съемки первого российского фильма о женщинах, развивающих науку. Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Картина должна быть построена на монологах героинь и кадров-моментов из их рабочей жизни. «Науку женского рода» запланировали показать весной 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО. Кого это коснется?

      Украинский дрон-камикадзе врезался в машину и взорвался в Белгородской области

      Часть похищенного миллиарда рублей из российского банка попала на видео

      Куба обяжет все заведения страны принимать карты «Мир»

      Путин и Бжания обсудили отношения между Россией и Абхазией

      Никита Кологривый захотел снять фильм про геолога из Новосибирска

      Шакира вспомнила о прекращении карьеры ради возлюбленного

      Врач назвал ухудшающие сон тренировки

      Последний потомок Пушкина ответил на вопрос о фильме «Онегин»

      Советника МО Австрии раскритиковали из-за попытки понять позицию РФ по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше