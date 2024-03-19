Никита Кологривый захотел снять фильм про геолога из Новосибирска

Кологривый захотел снять фильм про новосибирского геолога Похиленко

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Никита Кологривый приехал в Новосибирск и рассказал, что хочет снять фильм про геолога Николая Похиленко. Об этом он заявил на пресс-конференции кинофестиваля «Семейные традиции», пишет aif.ru.

Он утверждал, что 16 марта встретился с Похиленко — выдающимся земляком, ученым-геологом. Кологривый добавил, что это «тот человек, который выбрал развитие Новосибирской области вместо Канады».

Фильм про геологов будут снимать в Новосибирске. В течение года в Академпарке должна появиться кинокомпания, которая займется производством ленты. В то же время, как уточняется, работа над сценарием уже начата.

Артист заявил, что хочет написать целый большой кластер сценариев про российских исследователей, Академгородок в Новосибирске и молодежь, «которая там тусуется». «Мне хочется рассказать не про содержанок, а про сибиряков», — приводит слова Кологривого издание OM1.ru. Он пояснил, что никто обычно не может увидеть, как работают ученые в лабораториях — «в закрытых комнатах в масках, в очках, в шапочках». «Но они делают такое важное дело!» — заключил актер.

В октябре во Владивостоке начались съемки первого российского фильма о женщинах, развивающих науку. Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Картина должна быть построена на монологах героинь и кадров-моментов из их рабочей жизни. «Науку женского рода» запланировали показать весной 2024 года.