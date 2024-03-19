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11:21, 19 марта 2024Ценности

Новая жена Канье Уэста вышла на прогулку в прозрачном наряде без нижнего белья

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mark Von Holden / AP

Новая жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, вышла на прогулку в откровенном виде без нижнего белья. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели звездную пару на улице в Лос-Анджелесе. Супруга музыканта предстала перед камерами в облегающем прозрачном наряде, верх которого был оформлен резиновыми лямками. Также на ней были черные капроновые чулки и сапоги с высоким голенищем.

Уэст, в свою очередь, предпочел черные штаны и объемную куртку. Кроме того, он надел кожаные кроссовки и перчатки спортивного бренда Nike.

Ранее анонимные инсайдеры объяснили выходы новой жены Канье Уэста в «голых нарядах». По их словам, Бьянка Цензори заверила своих родственников, что супруг не принуждает ее появляться на публике в откровенных образах. Они пояснили, что она любит рисковать и называет скандалы, связанные с ее внешним видом, «планом игры».

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      Мария Винар
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