Выходы новой жены Канье Уэста в «голых нарядах» объяснили

Анонимные инсайдеры объяснили выходы новой жены американского рэпера Канье Уэста дизайнера Бьянки Цензори в «голых нарядах». Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

По их словам, девушка заверила своих родственников, что супруг не принуждает ее появляться на публике в откровенных образах. «Бьянка разговаривала со своей семьей и говорила друзьям то же самое с тех пор, как была в последний раз дома, а именно, что она держит все под контролем», — рассказали источники.

Кроме того, собеседники портала пояснили, что она любит рисковать и называет скандалы, связанные с ее внешним видом, «планом игры». «Она владеет его линией одежды, музыкой, инвестициями в недвижимость и многим другим. Она очень умная женщина», — заключили они.

Ранее эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон предсказала судьбу брака Канье Уэста и Бьянки Цензори. Тогда стало известно о намерениях отца девушки разобраться с ее супругом. По мнению специалиста, это может привести к расставанию знаменитостей.

