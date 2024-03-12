Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:50, 12 марта 2024Ценности

Выходы новой жены Канье Уэста в «голых нарядах» объяснили

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / Getty Images

Анонимные инсайдеры объяснили выходы новой жены американского рэпера Канье Уэста дизайнера Бьянки Цензори в «голых нарядах». Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

По их словам, девушка заверила своих родственников, что супруг не принуждает ее появляться на публике в откровенных образах. «Бьянка разговаривала со своей семьей и говорила друзьям то же самое с тех пор, как была в последний раз дома, а именно, что она держит все под контролем», — рассказали источники.

Кроме того, собеседники портала пояснили, что она любит рисковать и называет скандалы, связанные с ее внешним видом, «планом игры». «Она владеет его линией одежды, музыкой, инвестициями в недвижимость и многим другим. Она очень умная женщина», — заключили они.

Ранее эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон предсказала судьбу брака Канье Уэста и Бьянки Цензори. Тогда стало известно о намерениях отца девушки разобраться с ее супругом. По мнению специалиста, это может привести к расставанию знаменитостей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Машину могут передать на нужды Украины

      Ревнивый россиянин пострелял в поздравивших его жену с 8 Марта мужчин

      Клуб Первой лиги выбил «Краснодар» из Кубка России

      Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва границы России

      Выходы новой жены Канье Уэста в «голых нарядах» объяснили

      В ДНР заявили о поражении командного пункта ВСУ с высокопоставленными офицерами

      Носители «Кинжала» выполнили полеты над морями

      Россиянина арестовали за выстрелы в двух мужчин и полицейского

      В США раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине

      Врачи назвали распространенную ошибку при похудении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше